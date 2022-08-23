В Петербурге грабители пробили дыру в стене банка

В Санкт-Петербурге грабители пробили дыру в стене банка, но не взяли денег, а выкрали оборудование. При этом воры оставили на месте преступления трусы.

Заявление о взломе офиса кредитной организации на проспекте Большевиков поступило в правоохранительные органы накануне. Прибывшие на место полицейские обнаружили повреждения в подвальном помещении.

Предположительно, грабители вломились в здание, проделав дыру в стене и отключив сигнализацию, пишут местные СМИ. Воры оказались в серверной. Они выкрали оборудование и оставили на месте преступления множество улик, среди которых следы обуви, отпечатки пальцев, мусорный пакет, пять ломов, а также штаны и трусы.

В настоящее время взломщиков разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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