Самые перспективные проекты Петербурга похоронены администрацией – Пригожин

Власти Петербурга крадут у предпринимателей проекты и передают их близким или знакомым. Такую точку зрения высказал бизнесмен Евгений Пригожин в интервью для издания «Невские новости».

В качестве примера он привел инвестпроект «Горская». Компания «Мегалайн» должна была реализовать свою инициативу на территории промзоны, но столкнулась с непониманием в Смольном.

«Руководство Петербурга вообще, как показывает опыт, плюет на поручения федерального центра и выполняет только то, на чем можно получить дополнительное финансирование, и пустить его, по всей видимости, на темные делишки. Конкретные примеры – проект «Горская» и ТПУ (транспортно-пересадочные узлы. – Прим. ред.) компании «Мегалайн», которая должна была инвестировать в Петербург немалую сумму», – поделился он.

Пригожин подчеркнул, что присвоение идей – одна из основных причин нежелания властей сотрудничать с бизнесменами. Кроме этого, пункта есть еще два, добавил он.

«Первое – как всем известно, просто из-за патологического желания украсть деньги. Второе – это то, что по-русски называется «крысятничество»: попытка присвоить любую идею, которая появляется у бизнеса, и, как часто мы видим, передать ее своим родственникам или знакомым, либо продать за деньги. И третье – полная импотенция петербургской власти», – сказал бизнесмен.

Он также прокомментировал арест бывшего чиновника и главы «Метростроя» Сергея Харлашкина. Пригожин отметил, что не знает его лично, но, если следствие пришло к такому выводу, значит, для этого есть основания.

«Верхушка смольнинской власти, и это очевидно для всех, будет сажать всех вокруг каждый год, для того чтобы скрыть собственные так называемые преступления перед обществом. Самое главное, чтобы в итоге нашлась политическая воля все-таки разобраться, кто действительно виноват в том, что Петербург погряз в криминале и полукриминале, и не создается ли этот криминал и полукриминал самими же петербургскими властями, чтобы, как считают некоторые, с ним потом самим и бороться. Что касается правоохранительных органов, к ним вопросов нет, они, естественно, вынуждены выполнять свою работу», – резюмировал предприниматель.

Ознакомиться с полной версией интервью можно на сайте «Невских новостей».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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