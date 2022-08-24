российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 августа 2022, 13:19 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Из реки в Петербурге выловили тело экс-участницы «Дома-2»

В Санкт-Петербурге обнаружили тело бывшей участницы телешоу «Дом-2» Анастасии Кочервей. Криминалисты выясняют причины смерти девушки.

По данным РЕН ТВ, Кочервей пропала несколько дней назад. 21 августа в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении девушки обратился ее отец.

Подруга покойной сообщила, что та страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Девушка не так давно переехала в Санкт-Петербург.

Анастасия Кочервей стала участницей «Дома-2» в 2018 году. Некоторое время она жила в Дубае, но позже вернулась в Россию. Супруга и детей у девушки не было.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия,