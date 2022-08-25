Бастрыкин спасает исторический Петербург от уничтожения. Беглов подводит итоги конкурса рисунков

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о подведении итогов конкурса детских рисунков, которые украсят городские трамваи и троллейбусы. Тем временем в Северной столице продолжает разгораться скандал с варварским уничтожением объектов культурного наследия, а спасением дома княгини Салтыковой от незаконного сноса в связи с отсутствием реакции петербургского градоначальника вынужден лично заниматься председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

О подведении итогов конкурса губернатор Беглов рассказал в своем телеграм-канале утром 25 августа. Этот конкурс юных художников, как отмечает глава Санкт-Петербурга, стал «доброй традицией», которая дает детям возможность по-новому взглянуть на привычные картины улиц, больше узнать об истории города и представить, как будет меняться его облик в ближайшие десятилетия.

«Представить город будущего не так сложно. Уже вышли на маршруты новые трамваи «Богатырь-М» с комплексом активной помощи водителю и троллейбусы «OLGERD», – пишет градоначальник.

Стоит отметить, что представить будущий облик Северной столицы сегодня действительно «не так сложно», учитывая темпы уничтожения объектов культурного наследия города при попустительстве, а в отдельных случаях и при непосредственном участии профильных комитетов Смольного под управлением действующего губернатора. В качестве одного из наиболее ярких примеров можно привести особняк княгини Салтыковой на Большой Морской улице, снос которого продолжился даже после возбуждения по данному факту уголовного дела.

В результате глава СКР Александр Бастрыкин лично посетил объект накануне вечером, 24 августа, остановив тем самым процесс уничтожения памятника архитектуры. Помимо проведения совещания, на котором он подверг резкой критике работу петербургских следователей, Бастрыкин также побеседовал с инвестором проекта Виктором Тырышкиным, которого называют «близким другом» губернатора Беглова. Также в четверг глава СКР планирует провести встречу с местными активистами и градозащитниками и лично посетить все объекты культурного наследия Северной столицы, находящиеся под угрозой незаконного сноса.

На фоне такого громкого скандала, уже дошедшего до федерального уровня, петербургский градоначальник продолжает открыто игнорировать проблему, отчитываясь об итогах конкурса детских рисунков. Хотя именно при Беглове, как ранее писали СМИ, обслуживание интересов градостроительного лобби в Смольном достигло беспрецедентных масштабов. Безнаказанность и чувство вседозволенности привели к тому, что представители руководства Северной столицы и «лояльный» городской администрации бизнес оказались готовы на все для продвижения своих личных интересов – даже несмотря на самые жесткие методы воздействия.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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