В интервью телеканалу «78» Беглов упустил несколько сценариев срыва проекта «Славянка»

Описывая перспективность будущей трамвайной сети «Славянка», губернатор Александр Беглов упустил несколько ключевых моментов, указывающих на его срыв или, как минимум, чрезмерно долгую реализацию. Например, застройку района новыми жилыми кварталами.

25 августа градоначальник в эфире телеканала «78» рассказал об отличиях будущей трамвайной сети длиной 21 км между Купчино и микрорайоном Славянка (общее название проекта – «Славянка»). По его словам, санкционное давление стран Запада не повлияет на реализацию соглашения Смольного с подрядными структурами. Также он напомнил о заложении «символической шпалы» в знак старта строительства.

«Мы реализуем первыми в России такой проект, когда трамвай будет уходить из вокзала и приходить тоже на трамвайный вокзал. А остановки будут тоже закрытыми, то есть, весь поезд будет приходить на закрытую часть остановки, чтобы люди могли беречь себя от непогоды. Это только первая часть проекта – 21 км скоростного трамвая», – добавил Беглов.

Ранее СМИ писали, что амбициозный транспортный проект Смольного имеет все шансы оказаться сорванным. Этому может предшествовать такой фактор, как активная застройка Петербурга новыми ЖК. Это означает, что работающим над «Славянкой» строителям придется прокладывать пути в стремительно меняющихся условиях и буквально «втискивать» шпалы и остановки в возведенные кварталы.

Существуют и иные признаки, указывающие на уже давно ставшую традиционной несостоятельность обещаний чиновников. Например, сорванная транспортная реформа или несвоевременная реализация новых станций метрополитена. Иначе говоря, нет оснований полагать, что проект «Славянка» не пойдет по аналогичному сценарию.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»