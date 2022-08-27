В Ленобласти мужчина с мачете напал на подростка

Житель Ленинградской области, вооруженный холодным оружием, напал на компанию подростков. В результате он ранил одного юношу и сам получил травмы от выстрелов из пневматики.

Конфликт между мужчиной и подростками произошел в СНТ «Меридиан» в Киришском районе. Все участники драки были пьяны. 38-летний мужчина стал размахивать мачете и задел 17-летнего юношу, оставив ему рану на лице.

В этот момент в нападавшего начали стрелять из пневматического оружия. Мужчину госпитализировали с ранениями живота, руки и головы. Состояние пациента медики оценивают как удовлетворительное. Пострадавшего подростка также госпитализировали.

Как сообщает «Фонтанка», решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дебошир с мачете далеко не первый раз нарушает закон. Так он появлялся в суде фигурантом дел о грабеже, разбое, угрозе убийством, побоях, хулиганстве. Реальный срок он получил в 2018 году за грабеж и причинение легкого вреда, а летом 2020 года был уже на свободе.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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