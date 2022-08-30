Петербург сковали 9-балльные пробки. Горожане винят неработающие ливневки

Образование аномально длинных пробок на улицах Петербурга, по мнению горожан, связано с утяжелением движения по проезжей части из-за обилия осадков. Не менее весомым фактором, негативно повлиявшим на ситуацию, являются устаревшие элементы дождевой канализации (ливневки). При этом СМИ неоднократно замечали, что в Смольном обещали модернизировать водоотводные системы.

30 августа на Северную столицу обрушился циклон «Орнелла». В ближайшую неделю город столкнется с сильными дождями и ветром. По информации синоптиков, в ближайшие двое суток выпадет около 70% месячных осадков. Ранее ресурс «Вечерний курьер» писал, что грозовой фронт почти гарантированно приведет Петербург к потопу из-за устаревших ливневок.

По состоянию на 19.00, согласно сервисам «Яндекса», город сковали 9-балльные пробки. Также на карте можно заметить десятки дорожно-транспортных происшествий. Текущую ситуацию можно справедливо трактовать как крайне тяжелую, поскольку все ключевые дороги Петербурга загружены почти до предела – вода не успевает сойти с улиц и распределиться по канализации быстро. Водители вынуждены передвигаться на автомобилях не только с ограниченной видимостью, но и по глубоким лужам на проезжей части.

Петербург сталкивается с подтоплениями вследствие обильных дождей в летний сезон не первый год. Очевидно, коммунальные службы и системы водоотведения не выстроены в соответствии с климатическими условиями региона, несмотря на множество обещаний чиновников «не затягивать» решение проблемы.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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