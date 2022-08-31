В воздухе Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы

Радиоактивные изотопы обнаружили в пробах воздуха, собранных в Котке в Финляндии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Центр радиационной безопасности страны (Radioactive Nuclear Safety Authority, STUK).

По данным специалистов, концентрация изотопов очень низкая, поэтому радиоактивность не имеет негативного влияния на окружающую среду и человеческое здоровье. Источник радиации в Котке пока не известен.

В STUK добавили, что в воздух могут попадать небольшие выбросы циркония и ниобия, например, из топлива атомных электростанций во время их технического обслуживания. Как правило, после подобных сообщений на АЭС проводятся проверки.

Стоит отметить, что Финляндия, Швеция и Россия составляют самый крупный по количеству атомных электростанций регион.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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