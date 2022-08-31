Василеостровский район не смог выбрать нового оператора школьного питания до начала учебного года

Уже завтра, 1 сентября, начинается новый учебный год, но администрация Василеостровского района Петербурга так и не смогла заключить новые контракты на детское соцпитание для 60 школ и детских садов. Все тендеры заморожены по решению Федеральной антимонопольной службы по жалобе одного из участников, указавшего на возможную «заточенность» документации под определенную компанию.

Чиновники предложили комбинатам два стула

Тендеры были объявлены чиновниками еще 11 августа, а спустя неделю комбинат «ТД «Ленинградский» направил жалобу в ФАС. Представители комбината указали на странное требование в конкурсной документации. Заказчик, в лице администрации, требует предоставить в составе первой части заявок результаты независимых лабораторных исследований качества готовых блюд и сырья за последние три года.

Комбинаты соцпита регулярно отдают свою продукцию на эти исследования и у ответственного участника рынка с предоставлением таких документов проблем возникнуть не должно. Однако имеется один нюанс – в документации к результатам анализов всегда указывается заказчик, то есть название комбината. А в соответствии с действующим законодательством, первые части заявок на участие в гостендерах обязаны быть анонимны.

Таким образом, требования конкурсной документации, разработанной чиновниками Василеостровского района, вынуждают участников нарушить закон. Как только требуемые справки поступят в конкурсную комиссию, она обязана будет сразу же снять участника с торгов.

В итоге перед компаниями оказывается лишь два варианта – не прикладывать справки к заявке и лишиться необходимых для победы баллов за качественные показатели, либо отретушировать документы, исключив любую возможность установить через них название компании-участника. В последнем случае исключается любая возможность установить подлинность документов, что создает возможность для манипуляции торгами – кто больше предоставит анонимных справок, тот получит наиболее высокие шансы на победу.

Интересен и еще один нюанс. Проекты контрактов по какой-то причине подразумевают начало поставок с 1 октября, что нестандартно для Петербурга в целом и для самого Василеостровского района в частности. Абсолютное большинство контрактов с детсадами и школами города заключаются либо на учебный год, либо на календарный. Исключение составляют экстренные случаи, например, когда поставщик питания неожиданно отказывается выполнять условия контракта, как произошло в Курортном районе в 2021 году.

Остроты проблеме добавляет тот факт, что у детсадов и школ Василеостровского района в настоящий момент имеются контракты с поставщиками питания, действующие до 31 декабря текущего года. В результате, по заявленным условиям конкурсной документации, чиновниками могут быть заключены дублирующие контракты. Чтобы избежать такой ситуации, действующим операторам питания потребуется добровольно расторгнуть имеющиеся контракты по соглашению с образовательными учреждениями, по сути отказавшись от прибыли. Не исключено, что эта ситуация также заинтересовала ФАС.

Вперед в 90-е

В настоящее время школы и детсады района обсуживает два комбината – государственный «КСП Красносельского района» и частная «Фирма Флоридан». Последняя ранее на протяжении длительного времени единолично обслуживала все школы района. В 2018 году Федеральная антимонопольная служба выяснила, что контракты компания получала контракты в результате картельного сговора.

Как следует из расследования антимонопольщиков, «Фирма Флоридан», «Воскресенье» и государственный «КСП Василеостровского района» вступили в сговор с целью поддержания максимально выгодных для себя цен и получения контрактов без конкурентной борьбы. Два частных предприятия получали госконтракты и бюджетные деньги на их выполнение, а государственный комбинат по субподряду выполнял основную работу. Большая часть прибыли доставалась конечно же частникам. При этом владелица «Фирмы Флоридан» Екатерина Чернышова приходится матерью владелице «Воскресенья» Асе Крижевской. Госкомбинат в итоге наказан не был, так как прибыли от сговора не получил, а уволенный гендиректор предприятия вскоре возглавила «Фирму Флоридан».

Управление социального питания на эти и другие нарушения не реагировало. Начатая в 2019 году проверка Контрольно-счетной палаты установила, что руководство управления намеренно скрывало информацию от надзорных органов о нарушениях комбинатов. В разгар расследования уволилась глава Управления соцпита Наталья Петрова, руководившая им с начала 90-х годов. Показательно, что Петрову называют родственницей владелицы «Фирмы Флоридан» Чернышовой. Как минимум до 2016 года офис компании находился прямо в здании УСП. Кроме того, на предприятии долгое время работала Инесса Захватова, невестка Александра Захватова, которого называют близким другом и спецпредставителем губернатора Александра Беглова.

Серия картельных дел и назначение в УСП нового руководителя существенно ослабили позиции комбината. На замену Петровой пришел Алексей Барабанщиков, ранее развивавший систему школьного питания Подмосковья и не связанный с петербургским рынком соцпита. Он предложил ряд реформ, в том числе настоял на передаче права проведения тендеров от районных администраций к городскому Комитету по госзаказу. Именно в ходе тендеров КГЗ в 2020 году «Фирма Флоридан» лишилась почти половины рынка Василеостровского района, эта часть отошла городскому «КСП Красносельского района».

Но в конце 2021 года Алексей Барабанщиков был арестован и уволен. Это произошло после серии резонансных интервью, в которых он жестко критиковал Смольный за нежелание навести порядок на рынке соцпита и указывал на связи чиновников с бизнесом. При новом главе УСП Алене Мироненко распределением контрактов вновь занялись районные чиновники. Результат предсказуем – тендеры снова проводятся сомнительными методами и могут «затачиваться» под определенную компанию.

С высокой долей вероятности, победителем торгов должна была стать «Фирма Флоридан». В пользу этой версии говорит тот факт, что у ее главного конкурента в лице «КСП Красносельского района» накануне торгов неожиданно сменился руководитель.

Новым гендиректором стала Елена Мищенко. Как выяснили журналисты, ранее она руководила рестораном «Терра Кот», располагавшимся прямо в здании администрации Московского района. Ресторан разорился в 2020 году, когда через суд с него взыскали 20 миллионов рублей задолженности за арендную плату. Проверка прокуратуры выяснила, что районное отделение КУГИ сдало Мищенко в аренду по сути коридор, а прилегающие к нему помещения оказались просто отрезаны от входа и сдать их иным компаниям не представлялось возможным. Их Мищенко незаконно и приспособила под собственный ресторан, почти 10 лет не платя аренду за занятые помещения.

Чиновницей, подписавшей «коридорный» контракт аренды, оказалась Наталья Петрова, тогда возглавлявшая отдел КУГИ Московского района, а ныне замглавы Управления соцпита. Назначение Натальи Петровой в УСП стало одним из последних решений ее тезки Натальи Петровой, экс-главы управления и вероятной родственницы владелицы «Фирмы Флоридан».

Сложно списать такие назначения и перестановки на случайность. Можно ожидать, что при Мищенко «КСП Красносельского района» либо престанет конкурировать с «Фирмой Флоридан», либо его постигнет судьба «КСП Василеостровского района» и по субподрядным контрактам прибыли вновь будут оказываться у владельцев частных комбинатов.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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