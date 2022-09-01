Смольный не заинтересован в восстановлении заброшенных детских летних лагерей

Общественные активисты попытались разобраться, сколько в Санкт-Петербурге заброшенных детских лагерей и почему вместо того, чтобы отремонтировать их, правительство города предпочитает вырубать гектары лесов для строительства новых.

Активисты движения «Петербург – город перемен!» сняли репортаж под названием «Недетские лагеря», в котором попытались ответить на вопросы: кому на самом деле принадлежат детские лагеря в Петербурге? Почему на их территории возникают частные коттеджи? Сколько в культурной столице заброшенных лагерей? И кто решает, что нужно вырубать гектары лесов и строить все с нуля?

К общественникам обратились жители Зеленогорска с просьбой осветить проблему. По их словам, вблизи проспекта Ленина хотят вырубить 28 гектаров леса. Вместо них, «Газпром» хочет построить школу-пансионат.

«Цель – благая, подход – отвратительный. Активисты задаются вопросом, зачем пансионату такая территория?» – недоумевают общественники.

Местные жители жалуются, что с воздухом в Зеленогорске «не ахти», поскольку в городе строится много заводов и присутствует большое количество машин. Они подчеркивают, что Зеленогорск нуждается в зеленых насаждениях, однако власти лишь уничтожают целые гектары лесов, вместо того, чтобы сажать деревья.

«Даже если проехать по Курортному району (Репино, Комарово) там очень много заброшенных лагерей. Почему они не восстанавливаются – непонятно. Хотя там и воздух чище и финский залив рядом. Детям было бы гораздо удобнее отдыхать там», – рассказала жительница Зеленогорска.

Активисты выяснили, что в Зеленогорске и его окрестностях (Комарово, Смолячково, Репино) находится как минимум 13 детских лагерей и дач. Многие из них в удовлетворительном состоянии, но почему-то законсервированы и не используются по назначению.

Источник фото: Pr Scr https://vk.com/gorodperemen_spb

Примечательно, что большинство детских лагерей находятся в удовлетворительном состоянии.

«С одной стороны готовые объекты с необходимыми коммуникациями, с другой – вырубка деревьев и строительство с нуля», – подчеркивают активисты.

Сейчас дети из Петербурга могут отдыхать в 67 лагерях города и области. Из них только 18 находится в собственности города. Учитывая, что в Петербурге больше полумиллиона детей-школьников, то бесплатно отдохнуть летом смогут лишь 5,7% юных петербуржцев.

«Этим летом в 13 неиспользуемых лагерях могли бы отдохнуть 10,5 тысяч детей. От сдачи территорий в аренду инвесторам город мог бы получить почти полмиллиарда рублей в год. Однако администрация Петербурга не предпринимает никаких шагов по восстановлению заброшенных объектов», – указывают активисты.

Общественники предостерегают, что если так будет продолжаться и дальше, то петербуржцы продолжат получать совершенно безосновательную вырубку драгоценных лесов, а имеющиеся объекты будут полностью разрушаться.

Напомним, ранее СМИ неоднократно обращали внимание, что стоящие на балансе Петербурга лагеря летнего отдыха оказались никому не нужными руинами. На фоне этого активный пиар губернатора Беглова лагеря «Дружных» выглядит, мягко говоря, нелепо.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»