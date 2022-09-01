Житель Санкт-Петербурга угрожал гранатой сотрудникам магазина

В Санкт-Петербурге мужчина пытался ограбить супермаркет, угрожая сотрудникам гранатой. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Инцидент произошел в магазине на Прибрежной улице. Посетитель рассовал по карманам упаковки с бытовой химией и попытался выйти, не оплатив покупки. Вора остановили охранники.

Тогда мужчина вытащил предмет, похожий на гранату, и стал угрожать окружающим. Затем он оставил боеприпас у входа в магазин и убежал.

Сотрудников и посетителей супермаркета эвакуировали. Граната оказалась учебной. Сейчас правоохранители разыскивают вора, ему грозит уголовное дело.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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