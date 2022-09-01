Цена растет, качество падает. Сколько петербуржцы заплатят за проезд в 2023 году

Проезд в Санкт-Петербурге может подорожать уже в следующем году. Такие выводы делает «Фонтанка», исходя из заявки Комитета по транспорту на дополнительное финансирование. Окончательно с тарифами определятся ближе к зиме на совещании правительства города.

Изучив заявки транспортного блока Смольного на получение допфинансирования, поданные в комитет финансов, «Фонтанка» выяснила, что цена жетона в Санкт-Петербурге в 2023 году может вырасти до 70 рублей, а проезд на автобусе до 65 рублей. Для пассажиров с проездными цена одной поездки возрастет примерно на 6,8%.

В настоящее время жетон на метро в Петербурге стоит 65 рублей. Во столько же обойдется поездка при оплате банковской картой, приложенной к турникету. Оплата банковской картой проезда на наземном транспорте Северной столицы стоит 60 рублей. При покупке проездных билетов на все виды транспорта действуют скидки.

Петербуржцы встретили новость о существенном увеличении цены на проезд негативно, отмечая, что тарифы растут, а качество перевозок падает. С начала транспортной реформы наземный транспорт в Северной столице ходит с перебоями, а время в пути увеличилось. Кроме того, ряд маршрутов были заменены более короткими направлениями, подразумевающими 1-2 пересадки. Был также введен пересадочный тариф, однако он срабатывает не всегда и никак не компенсирует неудобство при смене транспорта.

Важной проблемой для Санкт-Петербурга является развитие метро. Метростроение проходит медленными темпами, новые станции ломаются и постоянно закрываются на ремонт, а при постройке «подземки» не учитываются нужды города. Густонаселенные районы вроде Красносельского ждут метро по 40 лет и более, пока в городе открываются новые направления, из-за неактуальности работающие лишь в выходные.

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов увеличил сроки сдачи строящихся станций метро на 10 лет, передвинув даты до 2032 года. При этом Беглов пообещал открыть 89 новых станций до 2050 года. Это стало самым крупным обещанием со стороны главы города со времен СССР, однако эксперты единодушно признают такие цифры нереалистичными.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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