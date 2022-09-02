Беглова «убрали» из списка спикеров форума «Знание. Сделано в России» в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не выступил в качестве спикера на форуме Российского общества «Знание». По информации ряда источников, организаторы мероприятия заменили его руководителем отдела по работе с промышленностью российской компании PICASO 3D Вячеславом Ярцевым.

Отмена выступления Беглова может быть связана с риском репутационных проблем, поскольку петербургский градоначальник систематически не справляется со своими обязанностями, что отражается в систематическом падении его рейтинга.

На официальном сайте «Знания» Александр Беглов был заявлен в качестве спикера в рамках форума «Знание. Сделано в России», который проходит в «Ленинград Центре» в Санкт-Петербурге 2-го сентября. Он должен был выступать в 10:00 утра, однако впоследствии информация была отредактирована. Что именно стало причиной замены – не известно. Вероятно, организаторы побоялись, что участники будут не очень рады появлению губернатора-горемыки, публичные выступления которого неоднократно становились поводом для шуток и мемов.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ходе визита Владимира Путина в Петербург в июле текущего года по случаю Дня ВМФ глава государства не встретился с главой региона Александром Бегловым.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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