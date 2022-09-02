В Ленобласти младенец попал в больницу с отравлением антидепрессантами

В Ленинградской области 11-месячный младенец попал в больницу с отравлением лекарством. Таблетки мальчику дал отец. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в городе Тосно. Отец дал ребенку антидепрессанты, самочувствие малыша резко ухудшилось, его госпитализировали.
В настоящее время мальчик находится в реанимации. Врачи диагностировали острое отравление лекарственными препаратами.
Как рассказала мать ребенка, отец случайно перепутал препараты и дал малышу не те таблетки. Проводится проверка.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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