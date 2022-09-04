Качество исполнения транспортной реформы оставляет желать лучшего – мундеп Фаттуш

Качество исполнения транспортной реформы оставляет желать лучшего, заявила муниципальный депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш. Она также раскритиковала новые автобусы за отсутствие кондиционеров и удлиненные маршруты.

Фаттуш рассказала, что довольно давно ждала транспортную реформу, поскольку с «сумасшедшими маршрутками» необходимо было что-то делать.

«Я сама ждала долго транспортную реформу, потому что нужно было наводить порядок с движением этих сумасшедших маршруток и этих потрепанных, пошарпанных и морально износившихся автобусов. Вроде бы прилично идут автобусы по выделенной полосе и их много, но дело в том, что само качество исполнения автобусов оставляет желать лучшего», – заявила Фаттуш.

По словам муниципального депутата, ее сильно разочаровало отсутствие климат-контроля в некоторых автобусах.

«Вот лето было очень жаркое и в некоторых автобусах все время говорили «не открывайте окна, потому что работает система кондиционирования», а в других, наоборот, было все открыто нараспашку. При общении с водителями они говорили «а в нашем автобусе не предусмотрена система кондиционирования», так как это дешевле. Климат-контроль не установлен, поскольку от этого стоимость автобусов дорожает. То есть за счет удешевления вот этого люди задыхались в автобусах. Это первый минус, что не везде есть климат-контроль», – добавила мундеп.

Помимо того, недовольство у Фаттуш вызвали удлинившиеся маршруты автобусов. По ее мнению, раньше можно было быстрее до пункта назначения.

«Дальше, поменяли маршруты. И так поменяли, что раньше люди какими-то привычными маршрутками «сели здесь, добрались, что называется в один клик», то теперь приходится либо пересаживаться, либо идти на какую-то другую остановку, что тоже не очень удобно. Это минус», – подытожила Фаттуш.

Напомним, в Петербурге в середине июля стартовал заключительный этап проведения транспортной реформы. В рамках ее реализации многие маршруты были отменены, а некоторые удлинены. Помимо того, в Северной столице полностью отменили маршрутки, что также пришлось не по вкусу петербуржцам. Многие заявили, что реформа не принесла обещанного комфорта, а лишь добавила трудностей и сделала передвижение по городу неудобным.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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