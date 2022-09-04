«Грабеж»: мундеп Фаттуш о планах Смольного по повышению стоимости проезда в общественном транспорте

Муниципальный депутат МО Гавань Ольга Фаттуш высказалась по поводу планируемого администрацией губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте. В интервью для издания «Новый день» она назвала это решение «грабежом» и заявила, что подобное систематическое повышение стоимости поездки для пассажиров фактически ничем не обоснованно.

Мундеп заявила, что категорически не поддерживает инициативу городских властей касательно повышения стоимости проезда в общественном транспорте для граждан. Она подчеркнула, что не видит никаких оснований для этого, и выразила уверенность в том, что большинство петербуржцев придерживаются такого же мнения.

«Абсолютно отрицательно отношусь к этому. Потому что опять же все берут с граждан. Я не понимаю, почему это делается. Автобусы наши отечественные, где-то белорусские. Бензин наш, мазут наш, и откуда так могут повышаться цены? Вот с чего бы это?» – отметила депутат, представляющая интересы жителей муниципального округа Гавань в составе Василеостровского района Петербурга.

По словам Ольги Фаттуш, жители Северной столицы вполне справедливо критикуют чиновников из Смольного, которые совершенно не заботятся о проблемах простых петербуржцев. Она напомнила, что в прежние годы стоимость проезда в общественном транспорте не повышалась с такой частотой, как это происходит при губернаторстве Александра Беглова. Мундеп добавила, что это буквально грабеж населения, которому сейчас и так приходится достаточно нелегко на фоне непростой экономической ситуации.

«Грабеж. Конечно грабеж. Потому что брать по копейке, там пять рублей тут пять рублей. В советские годы, в 90-е, десятилетиями не повышалось ничего. А у нас что? Что ни год-полтора то повышение. Это просто не справедливо, никакой социальной поддержки нет. Я считаю, что это противозаконно и антинародно», – подчеркнула Фаттуш.

Ранее муниципальный депутат МО Шушары в составе Пушкинского административного района Санкт-Петербурга Тимур Туктаров подверг критике планы Смольного касательно повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Он также обратил внимание на тот факт, что в автопарках города обновлен далеко не весь подвижной состав.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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