В Санкт-Петербурге в автобус с пассажирами бросили бутылку с зажигательной смесью

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина бросил в автобус бутылку с зажигательной смесью. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел сегодня ночью на углу Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы. Мужчина бросил под колеса автобуса бутылку с неизвестным веществом и убежал. Водитель заметил это и медленно отъехал.

В этот момент в салоне автобуса находились пассажиры. Из бутылки пошел дым, но возгорания не произошло.

Правоохранительные органы проводят проверку. Экспертиза показала, что в бутылке была зажигательная смесь, известная под названием «коктейль Молотова».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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