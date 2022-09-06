В петербургские школы поставили до 554 тонн нелегальной молочной и мясной продукции

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили «фантомную» компанию, через которую в соцучреждения Санкт-Петербурга поставлялась молочная и мясная продукция неизвестного происхождения. Предприятие «Маслин» якобы работало в Колпинском районе, но при проведении проверки выяснилось, что по заявленному адресу компания отсутствует. А между тем, от имени компании в ФГИС «Меркурий» регистрировались сопроводительные документы для перевозки якобы производимой продукции.

Как отмечает Россельхознадзор, в период с 31 июля по 7 августа текущего года компания «Маслин» зарегистрировала в информационной системе 734,2 тонны произведенной продукции – сыра, молока, сливок, масла и мяса индейки. Более 554 тонн из них успели разойтись по адресам покупателей. Ими оказались различные юрлица, школы, детские сады, санатории и иные соцучреждения.

Основанием для внеплановой проверки стало отсутствие у продукции сведений о месте происхождения и обязательных ветеринарных экспертиз. То есть достоверно не известно, где, когда и в каких условиях было получено сырье для компании, а также уровень его безопасности.

В базе данных «СПАРК-Интерфакс» содержится информация лишь об одном ООО «Маслин». Компания была зарегистрирована в мае текущего года в Москве. Основным направлением деятельности заявлено производство молока и молочной продукции. Учредителем «Маслин» числится человек со странной фамилией Матьвиенко, а зовут его Евгений. Людей с таким именем в открытом доступе нам найти не удалось. Контактные адреса электронной почты e999564@yandex.ru и e467555@yandex.ru напоминают наборы случайных цифр и букв.

Одновременно с «Маслин» на Матьвиенко была зарегистрирована компания «Творожность». Федеральная налоговая служба уже признала регистрационные данные предприятия недостоверными. Не исключено, что она также могла использоваться для поставки продукции неизвестного происхождения в петербургские детсады и школы.

Показательно, что на обе компании не зарегистрировано ни одного госконтракта. То есть в школы и детские сады Петербурга продукция могла поставляться лишь через контракты субподряда, то есть с официальными операторами питания, которых не смутило отсутствие документации о безопасности продуктов. Россельхознадзор пока не называет названия юрлиц, через которых совершались поставки.

В мае 2021 года Россельхознадзор уже выявлял поставки поддельного масла в петербургские соцучреждения. Так, партия «сливочного» масла, оказавшегося пальмовым суррогатом, нашлась на складе «Торговой компании «Северная столица».

Петербуржцы не первый год жалуются на качество еды в школьных столовых. Однако губернатор Александр Беглов предпочитает игнорировать жалобы и считает проблему искусственно преувеличенной. При этом с 1 января 2023 года родителей школьников ожидает рекордное повышение тарифов на школьное питание, вплоть до 140%. Решение принято новым составом Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания, утвержденным Бегловым в мае. Из состава совета были исключены профильные эксперты, общественники и представители родительского сообщества. Их места заняли лояльные Беглову люди. Например, спецпредставитель губернатора Маргарита Рудакова и глава Фрунзенского района Константин Серов. Официально ранее они не имели отношения к системе соцпитания, но СМИ их указывали как теневых покровителей рынка.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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