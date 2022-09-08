Смольный затягивает «борьбу» с борщевиком до глубокой осени

Власти Петербурга пообещали продолжать борьбу с ядовитым борщевиком до глубокой осени. Уничтожать опасное растение они начали только после жалоб горожан и внимания к проблеме в СМИ, хотя начинать действовать было необходимо еще летом.

Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга сообщила, что специалисты выкопали почти 14 тысяч кустов борщевика Сосновского за лето. Растение завоевало 43 га территорий, подведомственных Комитету по благоустройству. Мероприятия по уничтожению плодовитого сорняка будут продолжаться до середины осени, как долго – зависит от погоды, сообщили в ведомстве.

Проблемы с распространением борщевика начались еще летом, о чем постоянно сообщали как жители города через профильные порталы, так и местные СМИ. При этом на борьбу с борщевиком из бюджета ранее выделили 40 миллионов рублей. Однако количество жалоб на портале «Наш Санкт-Петербург» не уменьшается.

Петербуржцы отмечают, что для ликвидации опасного растения не нужны колоссальные суммы денег, а необходимы специалисты, понимающие как бороться. Из-за того, что все лето с борщевиком боролись неэффективно, и проблема сохраняется до сих пор, в СМИ предложили, что причиной всему является коррупционный фактор в профильных комитетах Смольного.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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