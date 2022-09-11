Комитет Смольного продолжает «осваивать Арктику» и деньги налогоплательщиков

Комитет по делам Арктики Смольного, прозванный в СМИ «рудиметным ведомством», организует новое мероприятие. Ранее на работу чиновников обращала внимание Контрольно-счетная палата и признала его дублирующим функции других комитетов администрации Петербурга.

Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2022 (OMR 2022) пройдет с 13 по 16 сентября 2022 года на территории «Экспофорума» в Петербурге. Сотрудники комитета по делам Арктики организуют выставку, где представят уже «реализуемые и готовящимися к реализации проекты, уникальные технологии и услуги», сообщается на сайте Смольного.

В СМИ ранее сообщали, что городское правительство имитирует активное содействие развитию Арктики, при этом деятельность профильного комитета вызывает массу вопросов. Контрольно-счетная палата Петербурга проверила деятельность ведомства и установила, что комитет дублирует функции других ведомств Смольного. При этом губернатор Александр Беглов называет Петербург «самым северным мегаполисом», из-за чего город должен «стать центром изучения и освоения Арктики».

Однако Петербург в Арктическую зону не входит и в перечне из субъектов РФ, для которых освоение Арктики является профильным направлением, Северной столицы нет. Функция комитета по делам Арктики в Смольном сводится к организации разного рода форумов. Последний прошел в конце 2021 года и на его сопровождение «комитетом-рудиментом» было потрачено 15 миллионов рублей из городского бюджета. Седьмая часть этой суммы пошла на подарки участникам мероприятия. В СМИ предполагали, что «арктическое» ведомство нужно только для освоения денег.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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