Трое жителей Ленобласти готовили поджог объекта Минобороны – ФСБ

На объекте Минобороны России в Ленинградской области предотвращен теракт, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По информации спецслужбы, трое жителей Выборга готовили «поджог административного здания, принадлежащего министерству обороны РФ». Все подозреваемые задержаны. В связи с подготовкой атаки на военный объект возбуждено дело по двум статьям УК РФ «Покушение на совершение теракта» и «Теракт», передает «Интерфакс».

Сейчас следователи выясняют, были ли у задержанных подельники.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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