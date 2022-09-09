В порту Санкт-Петербурга обнаружили 50 кг кокаина из Эквадора

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили 50 килограммов кокаина, привезенного из Эквадора. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Сотрудниками по контролю за незаконным оборотом наркотиков Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресечена контрабанда наркотических средств», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наркотик перевозился в 50 брикетах в контейнере-рефрижераторе, где по документам должны были находиться фрукты.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств). «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния», – отметила Волк.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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