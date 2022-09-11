Мундеп призвала Смольный не дразнить петербуржцев обещаниями повысить среднюю зарплату до 103 тысяч

В ходе заседания правительства Санкт-Петербурга 2 сентября временно исполняющий обязанности председателя городского Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов заявил об ожидаемом в 2025 году увеличении номинальной среднемесячной заработной платы в Северной столице до 103,6 тысячи рублей. В экспертном сообществе подвергли критике слова представителя Смольного. В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» муниципальный депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш призвала администрацию губернатора Александра Беглова не пытаться вводить людей в заблуждение столь нелепыми обещаниями.

Напомним, Зырянов рапортовал, что уже в 2023 году средняя номинальная зарплата петербуржцев за месяц поднимется до 88,4 тысячи рублей. По оценке чиновника, до 2025 этот показатель продолжит расти и достигнет 103,6 тысячи рублей. Общественные деятели, аналитики и местные депутаты указывают на тот факт, что заявлениями о повышении доходов населения петербургские власти прикрывают негативные последствия неэффективной политики Смольного в экономической сфере. По словам многих экспертов, озвученные данные не имеют ничего общего с реальной ситуацией на рынке труда «культурной столицы» России.

«Я не знаю, где они взяли такие цифры. Что они всех топ-менеджеров сложили? Теперь топ-менеджеров больше, чем людей с рабочими специальностями? Как они это делят? Среди кого? Бизнесменов? Люди же не идиоты, люди сами умеют считать. <…> Нельзя же так «гнать» людям, когда-нибудь они устанут совсем», – отметила мундеп Фаттуш.

СМИ неоднократно отмечали, что на фоне продолжающегося роста цен зарплаты в городе на Неве фактически не растут. Причем, по оценке исследовательского сервиса Numbeo, расходы петербуржцев по «базовым» статьям уже превысили траты жителей Москвы более чем на 27%. Согласно данным «Центра занятости населения Санкт-Петербурга», средний доход по состоянию на конец июня 2021 года в отношении текущего года увеличился только на 4%.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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