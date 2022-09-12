Из Единой карты петербуржца сделали инструмент для рассылки спама

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о добавлении новых функций к Единой карте петербуржца. Помимо прочих бесполезных услуг, она станет рассылать спам, появится возможность «голосования по экологическим вопросам». При этом ее изначальная функция – экономия на проезде в метро и общественном транспорте, – до сих пор нормально не работает.

В информационной системе ЕКП появится возможность формировать в электронном виде социальные сертификаты на получение госуслуг, добавится реестр исполнителей социальных услуг. Кроме того, горожанам дадут «возможность предоставления сведений об оказании соцуслуг на дому в соответствии с сертификатом». Самые активные пользователи будут получать баллы, которые можно обменять на бонусы из «Магазина поощрений ЕКП». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беглов.

Проект правительства в виде «Единой карты петербуржца» до сих пор функционирует неудовлетворительно. Изначально карта задумывалась как замена «подорожнику» с чуть более широким функционалом: например, ее можно было использовать как зарплатную и средство оплаты проезда в общественном транспорте и метро по сниженной цене. Однако до сих пор деньги с карты списываются некорректно. Петербуржцы сообщают, что вместо обещанного списания в 40 рублей в автобусе снимаются 60 рублей, а в метро списываются 45 рублей вместо 35.

Чтобы суммы снимались корректно, петербуржцам приходится постоянно переключать режим карты со списания денег в метро на списание денег в автобусе, поскольку сама карта и установленные терминалы различий не делают. Это доставляет множество неудобств, особенно в часы пик, когда нет времени на переключение режимов.

Другой функцией ЕКП стало начисление бонусных баллов за покупки и другие действия. Согласно постановлению Беглова, список активностей расширится. В прошлом кэшбек можно было получить за шаги. Например, 3 балла давали за 10 тысяч шагов. Баллы можно потратить на билет в театр, самый дешевый из которых обойдется в 500 бонусов. СМИ подсчитывали, что один поход в театр таким образом обойдется примерно в 2,5 миллиона шагов. Речи о том, чтобы оплатить часть билета деньгами, а часть – кэшбеком, не было, хотя другие аналогичные банковские системы внедрили этот способ еще на самом старте.

ЕКП была запущена по инициативе Смольного, но за 3 года так и не стала тем удобным инструментом, которым обещала его сделать команда Беглова. Сегодня карта имеет множество проблем, поверх которых добавляются новые функции, также работающие неудовлетворительно.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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