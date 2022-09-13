В Ленобласти подросток украл у бабушки пистолет и принес его в школу

В Ленинградской области мальчик принес в школу газовый пистолет. Оказалось, оружие он украл у своей бабушки. Об этом сообщают «Невские новости».

Инцидент произошел в одной из школ города Сертолово. Подросток хвастался перед одноклассниками умением обращаться с газовым пистолетом Walter. Учителя увидели оружие и вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мальчик взял пистолет у бабушки, которая хранила его в шкафчике над холодильником. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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