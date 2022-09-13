«Не настолько плох Смольный, насколько хороши жители Петербурга»: Пригожин подержал волю горожан

Предприниматель Евгений Пригожин похвалил петербуржцев, которые добились того, чтобы Смольный решил приостановить действие закона о комплексном развитии территорий (КРТ) до 2024 года.

Напомним, скандальный законопроект был принят в спешке депутатами ЗакСа. Инициатором документа стал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Люди выступили против закона, который предполагает снос «хрущевок» и выселение жильцов на окраины города. Петербуржцы обратились к президенту РФ Владимиру Путину за помощью. В итоге Беглов принял решение приостановить действие закона до 2024 года. Бизнесмен Пригожин подчеркнул, что решение Смольного – это заслуга петербуржцев.

«Не настолько плох Смольный, насколько хороши жители Петербурга. Поздравляю петербуржцев с тем, что благодаря вашей жизненной позиции Смольный, делающий последние 3 года роковые ошибки, вынужден был остановить закон о реновации. Я уверен, что вы сумеете добиться, чтобы бездельники из Смольного начали строить метро, запустили достаточное количество автобусов, занялись уборкой мусора, снега и вообще опустились на землю из дорогих машин и кабинетов», – слова Пригожина приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель Евгений Пригожин ранее заявил, что Петербургу вместо нормальной программы по реновации жилья достался проект «сына-дурака».

Москва, Екатерина Попова

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