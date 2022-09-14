Эхо спецоперации: в калининградском Советске отменили празднование Дня города

Власти города Советска в Калининградской области отказались праздновать День города. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Соколовский. Решение принято из-за «напряженной ситуации в зоне боевых действий» на Украине и гибели земляков, выполнявших воинский долг, пояснил градоначальник.

«После похорон одного из участников специальной военной операции, которые пройдут завтра, радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам. Устраивать, как некоторые предлагают, праздник в усеченном формате мы также не станем», – написал Соколовский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чиновник в связи с этим отметил, что «День города был, есть и будет», а жизни защитников интересов и целостности страны «в борьбе с русофобским коллективным Западом» уже не вернуть. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Советск, Наталья Петрова

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