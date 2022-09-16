Вагиф Мамишев категорически опроверг причастность к деятельности «Апраксина двора»

Бизнесмен Вагиф Мамишев категорически опроверг свою причастность к деятельности петербургского рынка «Апраксин двор». Об этом говорится в заявлении предпринимателя, которое поступило в редакцию РИА «Новый День».

«Официально заявляю, что не имею никакого отношения к рынку «Апраксин двор», не являюсь ни чьим покровителем», – подчеркивается в комментарии Мамишева.

«Указанная информация не соответствует действительности, более того, формирует у читателя мнение, что я, Вагиф Мамишев, якобы замешан в связях с криминалом, и при этом упоминание знакомства с многоуважаемым Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д. специально направлено на компромитирование моего имени и имени градоначальника, а также меняет у читателя социальную значимость проектов, реализованных в городе с моим участием», – говорится в заявлении предпринимателя по поводу соответствующих публикаций в прессе, на основе которых ранее был подготовлен материал РИА «Новый День».

Мамишев также опроверг сообщения прессы о получении коммерческой выгоды от знакомства с главой Санкт-Петербурга. «Я руковожу своим бизнесом с 1995 года и осуществляю его в рамках законодательства Российской Федерации! Мною поддерживаются социальное проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При моей поддержке открыт памятник «Дети войны», установленный на Проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге, финансово поддерживаю Международную ассоциацию блокадников города-героя Ленинграда, помогал выпуску книги «Блокада рассекреченная», принимал участие в восстановлении Морского собора в г. Кронштадт, во время ковидных ограничений помогал продуктами питания жителям города и области, планшетами для дистанционного обучения школьникам, поддерживаю ряд других благотворительных проектов», – отмечается в заявлении Мамишева.

Бизнесмен считает, что негатив вокруг его имени нагнетается искусственно. В то же время предприниматель подчеркивает, что «всегда открыт для конструктивного информационного сотрудничества» и готов предоставить интересующие СМИ данные о своей деятельности.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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