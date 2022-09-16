В Петербурге будут судить мать, которая довела сына до истощения и запрещала его лечить

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении матери, которая довела до дистрофии своего шестилетнего сына, а также запрещала его лечить. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Мальчик в июне попал в реанимацию с белково-энергетической недостаточностью тяжелой степени. Выяснилось, что мать знала о тяжелом состоянии сына, но в госпитализации отказывала. В результате у ребенка ухудшилось самочувствие, осложнения вызваны несвоевременным оказанием медицинской помощи.

Уголовное дело возбуждено по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии».

Отмечается, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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