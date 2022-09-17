Общественник Бойченко повторил рецепт «каши с червями» от комбината «ТД А.П. Иванов»

Общественный активист по вопросам школьного питания Павел Бойченко в очередной раз попытался привлечь внимание правительства Санкт-Петербурга и Роспотребнадзора к проблемам организации питания в школах и детских садах.

На прошлой неделе в Сети появилась фотография завтрака одного из учащихся школы №215 Фрунзенского района. Ребенок заснял, как в его тарелке плавает червяк. Поставками питания в эту школу занимается комбинат «ТД А.П. Иванов».

Источник фото vk.com/schoolrevizorro78

Инцидент вызвал шквал возмущения со стороны родителей. Сообщества, опубликовавшие сообщение о нарушении в социальных сетях, переполнены жалобами разгневанных законных представителей детей. Петербуржцы задаются вопросом, будет ли после этого проведена проверка в школе или инцидент попросту «замнут», как это происходило ранее.

Общественник Павел Бойченко решил привлечь внимание к проблеме и приехал к зданию, где располагается комбинат «ТД А.П. Иванов». Он попробовал повторить нашумевший рецепт и предложил угоститься владельцам комбината-поставщика.

«Чем дольше занимаюсь школьным питанием, тем больше интересных рецептов узнаю. Не мог пройти мимо «Каши с червями» от «Торгового дома А.П. Иванов» из школы 215!» – указал активист.

Источник фото: vk.com/schoolrevizorro78

«Спасибо за вдохновение! Жду новых кулинарных открытий от ваших поваров!» – добавил Бойченко.

Примечательно, что жалобы на комбинат со стороны родителей и школьников поступали и ранее. Так, несколько недель назад общественный активист пообщался с бывшей работницей «ТД А.П. Иванов». Женщина рассказала о критической нехватке персонала, хамском отношении руководства и ужасных условиях труда. Помимо этого, экс-сотрудница сообщила о мизерных зарплатах, а также добавила, что жаловаться на компанию бесполезно, поскольку у владельцев комбината якобы могут быть связи в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что компанию «ТД А.П. Иванов» связывают с главой Фрунзенского района Константином Серовым. Он занял пост руководителя местной администрации в начале 2019 года, после чего малоизвестная компания «Продрезерв» начала массово получать госконтракты на организацию и поставки питания в школы и детские сады. При этом с местного рынка были «выдавлены» все компании, которые могли составить конкуренцию. Исключением стал лишь «ТД А.П.Иванов».

Журналисты неоднократно называ ли Серова одним из теневых покровителей рынка социального питания Санкт-Петербурга. В мае по распоряжению губернатора Александра Беглова он занял одну из руководящих должностей в Экспертно-координационном совете по развитию соцпитания. При этом сам Серов никак официально не связан со сферой школьного питания, однако теперь он фактически руководит органом, который занимается определением ключевых изменений в сфере.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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