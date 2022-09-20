В «Метрострое Северной столицы» не нашли подрядчика на ремонт проходческого щита «Надежда»

«Метрострой Северной столицы» (МССС) не смог найти поставщика запчастей для проходческого щита «Надежда». Сентябрьский конкурс не привлек желающих осуществить данный заказ. Это грозит срывом сроков подписания дополнительных соглашений на проведение работ по строительству «зеленой» и «фиолетовой» веток метро.

Представители МССС заявляют, что проблема – в подрядчике, который не предоставил весь комплект документации, однако к самой организации накопилось большое количество вопросов, что позволяет усомниться в ее заявлениях.

В понедельник, 19 сентября, стало известно об окончании очередного неудачного конкурса на поиск подрядчиков для проведения ремонтных работ от компании «Метрострой Северной столицы». Речь идет о важнейшем оборудовании, с помощью которого создаются новые тоннели – проходческом комплексе S-782 Herrenknecht. Это уже пятый неудавшийся конкурс от компании МССС на данный вид работ. Ранее закупка отменялась три раза, еще в двух случаях сделка дошла до стадии подписания протоколов. Однако договор так и не был заключен.

Издание «Фонтанка» сообщает, что сложившаяся ситуация грозит обернуться срывом предстоящего подписания ряда допсоглашений на строительство продолжения «зелёной» ветки метрополитена и «фиолетовой» – от «Комендантского проспекта» к «Шуваловскому». Данные ветки были спроектированы с учетом двухпутных тоннелей, которые возможно разработать только с помощью проходческого щита «Надежда». Ранее он находился в Москве и требует ремонтных работ.

Представители МССС в комментарии изданию «Деловой Петербург» сообщили, что проблема заключается в подрядчике, который все-таки нашелся, но не предоставил полный пакет документов для подписания договора.

«В течение 2-3 недель будет определён оптимальный путь решения поставленной задачи», – заявили представители организации.

Напомним, серьезные проблемы со строительством метрополитена в Петербурге появились еще задолго до этого, когда в прошлом году бывший монополист АО «Метрострой» был упразднен, по предположению СМИ, с некоторыми признаками «рейдерского захвата». На его место пришло новое предприятие – «Метрострой Северной столицы». В результате текущее развитие метрополитена, по мнению экспертного сообщества, было затруднено, а обещания губернатора Петербурга об открытии 89 новых станций метро до 2050 года выглядят крайне сомнительно, особенно с учетом сокращения перспективного планирования в сфере метростроения в 20 раз за последние годы.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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