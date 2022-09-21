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Среда, 21 сентября 2022, 17:56 мск

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В Петербурге задержали женщину, стрелявшую из винтовки по детям

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая стреляла в школьников из пневматической винтовки. По счастливой случайности, она ни разу не попала.

Дети случайно забросили мяч на участок женщины, а когда доставали его, сломали забор. Тогда хозяйка забралась на крышу своего дома и начала стрелять по играющим в футбол на школьном стадионе подросткам.

Сотрудники лицея нажали на тревожную кнопку. Женщину с винтовкой задержали росгвардейцы и доставили ее в полицию. Проводится проверка.

Отмечается, что от действий дебоширки никто из детей не пострадал.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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