Шугалей призвал создать список попадающих под мобилизацию в Петербурге чиновников и их детей

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию – согласно данным Минобороны, призовут около 300 тысяч резервистов, в первую очередь – прошедших воинскую службу и имеющих боевой опыт мужчин.

Социолог и общественный деятель Максим Шугалей обратил внимание, что многие чиновники из аппарата Смольного и ЗакСа, по слухам, не особенно хотят участвовать в мобилизационных мероприятиях, несмотря на то, что губернатор Александр Беглов возглавил соответствующую комиссию в регионе.

Общественник заметил, что сейчас находится в Донбассе, и это ясно говорит о его отношении к ситуации: каждый, кто может, должен участвовать, не прикрываясь собственным или родительским статусом.

«Каждый, кто может, должен участвовать. Не прикрываться своим чином или родителем. В этом ключе, кстати, я много говорю о родном Петербурге и предлагаю в отношении петербургских чиновников поступить следующим образом – подумать о том, кто из депутатов ЗакСа, чиновников и их родственников, например, детей, подлежит мобилизации», – сказал он в беседе с изданием Pravda.ru.

Шугалей предложил всем гражданам поделиться имеющейся информацией о статусе самих чиновников, депутатов и их взрослых детей в плане нахождения на воинском учете.

«Я с удовольствием приму любую проверенную информацию от жителей о статусе нахождения на военном учете в Российской Федерации этих людей. Присылайте свои списки в социальных сетях, на почту и в мессенджеры. Составим из них единый реестр тех, кто попадает под мобилизацию. Думаю, что люди с удовольствием откликнутся. Я верю в наших горожан», – заключил он.

Ранее пресс-служба Смольного сообщила, что по поручению губернатора администрации районов и местные администрации муниципальных образований окажут содействие военным комиссариатам в проведении оповещения граждан о прибытии на призывные мероприятия.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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