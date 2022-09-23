Песочница с кошачьими радостями и «писуары»: петербуржцы пожаловались в Смольный на состояние детских площадок

Комблаг Петербурга заявил о необходимости импортозамещения в сфере производства оборудования для детских площадок. Тематический семинар прошел на территории одного из городских заводов.

На этом фоне петербуржцы напомнили чиновникам об обделенных вниманием детских площадках, находящихся в крайне неудовлетворительном состоянии, и сомнительных сделках, которые заключают в Смольном.

В петербургском Комблаге рассказали о прошедшем на днях семинаре, посвященном вопросам производства оборудования для детских площадок. Мероприятие проходило на территории одного из городских заводов.

«Это уже не первая подобная поездка, ведь в нашем городе несколько предприятий, которые занимаются комплектующими для детских и спортивных площадок. И конечная задача таких семинаров, фактически деловых встреч – на наглядном примере показать, что импортозамещение реально, и в будущем заключать договоры уже с петербургскими фирмами», – говорится в публикации в официальной группе Коблага во «ВКонтакте».

В комментариях под постом петербуржцы усомнились в способностях Смольного обеспечить дворы качественным оборудованием и реализацией программы импортозамещения на основе оценки состояния уже реализованных проектов.

«К сожалению, у нас в городе не умеют делать нормальные детские площадки. То без покрытия, а если оно и есть, то протерто уже. К песочницам подойти страшно, а ещё страшнее посадить туда ребенка: там то песка нет, а если и есть, то с кошачьими радостями», – сообщает один из комментаторов.

Также горожане обратили внимание чиновников на «забытые» детские площадки, находящиеся в непотребном виде и раз за разом не входящие ни в одну программу по благоустройству.

Более того, выделенные средства по программе адресной помощи тратятся не на оборудование площадки, а на асфальтирование автомобильных проездов.

Источник: соцсеть «ВКонтакте»

При этом отмечается, что даже несмотря на недовольство местных жителей, тендеры и контракты на обеспечение оборудованием детских площадок могут выигрывать одни и те же исполнители, что не вызывает доверия петербуржцев к проводимым мероприятиям.

«А в нашем Петродворцовом районе ежегодно побеждают в тендерах на обустройство детских площадок один и тот же «КСИЛ». В Новогорелово заезжала – площадки интересные, разновозрастные. А у нас как будто только дошколята живут и не вырастают», – сообщила местная жительница.

Напомним, жители Петербурга пожаловались на аварийное состояние детской площадки на улице Доблести в Красносельском районе. Однако представители команды губернатора Александра Беглова в Смольном заявили, что данная территория не числится на балансе муниципального округа. Единственным вариантом для жильцов является программа по благоустройству района, согласно которой оборудование будет заменено лишь в 2027 году.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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