Toyota закрывает завод в России

Руководство компании Toyota приняло решение о закрытии своего завода в Санкт-Петербурге. При этом автогигант не собирается покидать российский рынок.

Компания проведет консервацию завода с возможной последующей продажей. Сотрудникам гарантируется выполнение всех социальных обязательств, а также будет предложена повышенная компенсация при увольнении.

«Минпромторг России совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки», – добавляет пресс-служба министерства. В ведомстве уточнили, что компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети.

Завод «Тойота Мотор» был открыт в Санкт-Петербурге в 2007 году. На предприятии выпускались седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Производственная мощность завода составляла 100 тысяч автомобилей в год.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»