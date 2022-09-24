Петербуржцы пожаловались на прорыв батареи в доме на Кораблестроителей

В одном из домов Василеостровского района Санкт-Петербурга произошел очередной потоп. При этом Фонд капитального ремонта неоднократно подвергался критике за несвоевременный ремонт коммуникаций, однако прорывы труб и протечки крыш продолжают фиксироваться в Северной столице регулярно.

Администрация сообщества «Дежурный по Питеру» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала видеозапись, сделанную жильцами дома №16 корпус 1 на улице Кораблестроителей. По словам местных жителей, они исправно платят за капитальный ремонт.

На кадрах видно, что на одном из верхних этажей прорвало батарею. В результате горячая вода успела затопить парадную до первого этажа.

Фото: страница «Дежурный по Питеру» в соцсети «ВКонтакте»

«На Кораблестроителей, в доме номер 16 корпус 1, жильцы исправно платят за капитальный ремонт, каждый месяц по N-денег, но сегодня увидели это. Потоп, по вызову на который сантехник прибыл через полтора часа», – пишет администрация сообщества.

Один из комментаторов предложил отдать работников «жилконторы» под суд. Тогда, по его мнению, ремонт будет проводится вовремя.

Петербурженка по имени Алла рассказала, что в ее доме около десяти лет текла крыша, однако никому до этого не было дела. При этом в Петербурге совсем недавно подняли тарифы на ЖКХ и планируют сделать это еще раз.

Еще один комментатор указал, что не собирается платить за капитальный ремонт до тех пор, пока в Жилищном комитете не объяснят, на какие цели расходуются деньги.

Напомним, ранее петербуржцы возмутились работой Фонда капитального ремонта из-за регулярных протечек крыш и прорывов труб. В начале месяца СМИ сообщали , что 130 крыш в многоквартирных домах Санкт-Петербурга не успели доделать до наступления осени.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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