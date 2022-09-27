Улица Дарьи Дугиной появилась в Ясногорске. В Петербурге призывы не услышаны

Власти Москвы присвоили одной из городских улиц имя политика Владимира Жириновского, а в городе Ясногорск Тульской области местное правительство самостоятельно назвало улицу в честь журналиста и философа Дарьи Дугиной. Власти Петербурга увековечивать память погибшей в августе Дугиной не хотят, несмотря на соответствующие запросы со стороны общественности.

Во вторник, 27 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе города имени основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. В этот же день стало известно о присвоении улицы в городе Ясногорск Тульской области имени Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта летом 2022 года.

Запросы от общественности об увековечивании памяти журналистки поступают и в Петербурге. Однако власти города и губернатор Александр Беглов призывов «не слышат». Спикер парламента Северной столицы Александр Бельский уже готовит отказ по данной инициативе, пишут СМИ.

Напомним, что Дарья Дугина погибла в результате теракта 20 августа 2022 года. Инцидент произошел в подмосковном Одинцове, когда журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция». Ее автомобиль взорвался.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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