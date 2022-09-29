Петербуржцы заподозрили Смольный в намерении закупить спецтехнику для «личных нужд»

В Петербурге появится новый маневренный погрузчик «Амкодор-308», предназначенный для уборки снега. Правда, пока работать он будет в тестовом режиме – Комблаг обещает проверить качество белорусской техники, предоставленной во временное безвозмездное пользование, до весны, после чего будет принято решение о закупке.

В комментариях к новости петербуржцы напомнили чиновникам их прошлогодние заверения в полной укомплектованности снегоуборочного автопарка техникой. Затем коммунальщики не единожды оправдывали свою нерасторопность в уборке улиц от снега нехваткой техники. В результате пешеходы были вынуждены передвигаться по пояс в сугробах и «выписывать пируэты» на льду. Также горожане предположили, что маневренная техника вполне может закупаться для частного использования на дачах чиновников из Смольного.

Представители петербургского комитета по благоустройству анонсировали появление на городских улицах нового маневренного погрузчика «Амкодор-308». Белорусская техника предназначена для уборки городских улиц. Из-за своих компактных размеров модель может маневрировать даже в стесненных условиях узких петербургских улиц, может быстро менять навесное оборудование, а помимо основного ковша на погрузчике можно установить отвал для снега и разнообразные щетки.

Фото: официальный аккаунт Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте»

В Комблаге заявили, что использование данной техники на петербургских улицах рассматривается в рамках обновления и пополнения парка спецтехники, а опытный образец был предоставлен Петербургу на безвозмездной основе до весны. К тому времени чиновники определятся с вопросами о возможной дальнейшей закупке.

В комментариях к новости в соцсетях петербуржцы напомнили Комблагу, что в преддверии прошлого снегоуборочного сезона в Смольном заявляли о 100-процентной укомплектованности парка необходимой техникой. Однако впоследствии в качестве оправдания неудовлетворительного качества уборки снега с петербургских улиц чиновники заявляли о ее нехватке.

Горожане также отметили, что у прошлогоднего «снежного коллапса» есть все шансы на повторение в связи с ожидаемой снежной зимой 2022-2023.

Источник: соцсеть «Вконтакте»

«Эту технику мы видим только на парадах. Выстроят технику, нагонят дворников, дадут новенькие лопаты. Женщинам наденут оранжевые жилетки, мужчинам желтые. Сфотографируются. Все! К зимней уборке подготовились! Уряяяяяя! Потом звонишь, чтобы снег убрали или лед посыпали, ответ один – техники не хватает, дворников нет, да и вручную они не соглашаются. И мы по самые ягодицы в снегу ходили и пируэты на льду выписывали. Это было в прошлом году во Фрунзенском районе. Эту зиму тоже обещали снежную и суровую. Ждём-с, господа чиновники! Повторим!», – отмечают петербуржцы в комментариях.

Также горожане рассказали об отвратительном качестве и несвоевременности уборки улиц при помощи спецтехники в зимнее время, которая портит асфальтовое покрытие и тротуарную плитку.

Источник: соцсеть «Вконтакте»

Компактность и маневренность новых погрузчиков и особый интерес Смольного к новой технике вызвали дополнительные подозрения у петербуржцев, предположивших, что новинку могут закупить специально для использования в частном порядке «на дачах» чиновников.

«Техника какая-то игрушечная. Себе на дачу закупают, похоже. Зимой Долгоозерную и Авиаконструкторов вообще не убирают. На тротуарах в заморозки – каток, в оттепель – лужи по колено. Трижды писала о трехметровом сугробе. Так и не убрали. В мае сам растаял», – рассказали в комментариях.

Напомним, некомпетентность чиновников из команды губернатора Беглова в минувшем снегоуборочном сезоне вынудила петербуржцев самостоятельно чистить улицы от снега и льда, включая пожилых людей и даже инвалидов.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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