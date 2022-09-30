Рейтинг Беглова падает из-за отсутствия информации и ошибок при организации мобилизации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает стремительно терять позиции в рейтинге. Аналитики уверены, что это связано с отсутствием информации о мобилизации и некачественной организации призывных мероприятий в городе.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты еженедельных всероссийских опросов, в ходе которых оцениваются такие важные явления, как отношение к власти разного уровня, а также проводится оценка деятельности чиновников и настроения граждан. Опросы проводятся специалистами ФОМ с 1992 года.

Как отмечают авторы исследования, уровень социальной тревоги за последние 6-8 дней вырос с 35% до 69% и является самым высоким в социуме за последние несколько лет. При этом одним из главных событий, тревожащих россиян, является объявление частичной мобилизации, что отмечают 47% опрошенных. Помимо того, было зафиксировано, что рейтинги правительства упали, а недовольство среди граждан лишь продолжает расти.

Стремительное падение рейтингов уже продемонстрировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Так, в частности ключевые показатели эффективности градоначальника Северной столицы упали на 16%. В соответствующем рейтинге агентства «The World inform» Беглов по итогам сентября занял восьмое место с KPI равным 52,5%, хотя в августе данный показатель составлял 68,5%. Падение за месяц составило 16%. Одной из причин падения рейтинга может являться отсутствие информации о ходе мобилизации и ее некачественная организация.

Ранее политолог Юрий Самонкин указывал, что Беглов фактически провалил «информационную мобилизацию». При этом петербуржцы не могут получить наиболее полную информацию о частичной мобилизации со стороны официальных СМИ и органов власти, в отличие от жителей других российских городов.

От этого падает качество проведения мобилизации. Отмечается, что Беглов с момента объявления частичной мобилизации прилагает недостаточно усилий для выполнения функций, возложенных на него президентом.

Помимо того, нередкими являются и случаи, когда военкоматы призывают мужчин, которые не подлежат частичной мобилизации, о чем неоднократно сообщали СМИ. Однако сам Беглов в эфире телеканала «78» заявил, что не видит «каких-то больших проблем» с мобилизацией в Петербурге.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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