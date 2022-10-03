Прокуратура оценила ущерб от блокады Ленинграда в 35 трлн рублей

Ущерб от блокады Ленинграда превышает 35 трлн рублей по нынешнему курсу. Число погибших также оказалось значительно больше, чем считалось ранее. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Сегодня в суде прошло первое заседание по делу о признании блокады военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза. Новые данные, полученные в ходе проверки архивных документов, свидетельствуют о том, что жертвами тогда стали свыше 1 миллиона человек.

По словам прокурора города Виктора Мельника, кроме ежедневного уничтожения объектов гражданской инфраструктуры «немецко-фашистские захватчики ставили своей целью разрушение уникальных исторических объектов культурного значения».

Кроме того, в надзорном ведомстве добавили, что вместе с Германией в блокаде Ленинграда участвовали военные из шести стран: Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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