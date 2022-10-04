В Ленобласти в аварии со школьным автобусом пострадали шесть человек

В Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом. В результате шесть человек попали в больницу. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

ДТП произошло на повороте перед СНТ Родничок (Форносовское городское поселение). В автобусе в момент столкновения находились 22 ученика местной школы, которые ехали на занятия.

В результате пострадали шесть человек, в том числе четверо детей и водители обоих транспортных средств, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Отмечается, что у школьников легкие травмы, состояние взрослых оценивается как средней степени тяжести.

В связи с происшествием полиция и Тосненская городская прокуратура организовали проверку. Причины ДТП устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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