В Ленобласти в аварии со школьным автобусом пострадали шесть человек

В Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом. В результате шесть человек попали в больницу. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
ДТП произошло на повороте перед СНТ Родничок (Форносовское городское поселение). В автобусе в момент столкновения находились 22 ученика местной школы, которые ехали на занятия.
В результате пострадали шесть человек, в том числе четверо детей и водители обоих транспортных средств, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Отмечается, что у школьников легкие травмы, состояние взрослых оценивается как средней степени тяжести.
В связи с происшествием полиция и Тосненская городская прокуратура организовали проверку. Причины ДТП устанавливаются.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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