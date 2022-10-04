Патриотический фильм Пригожина не покажут в «Родине» из-за распоряжения Беглова

В Санкт-Петербурге должен была состояться премьера патриотического фильма Евгения Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду». Для этого даже была выбрана площадка – кинотеатр «Родина» – и назначено время. Однако картину 4 октября в назначенный час так и не показали.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что фильм отменили неожиданно. Организаторам было отказано в предоставлении площадки, и это было сделано по распоряжению губернатора Александра Беглова.

Предположительно, своим запретом на показ фильма градоначальник хотел отомстить лично Евгению Пригожину. Ранее тот обрушился с критикой на Смольного. Он назвал власти Петербурга самой «неэффективной» и «коррумпированной» структурой в стране, которая возглавляется «низкорейтинговым губернатором».

Отметим, что в последнее время имя Евгения Пригожина стало чаще появляться в новостной повестке в связке со спецоперацией на Украине. В особенности после того, как он заявил о своей причастности к ЧВК «Вагнер». Фильм «Лучшие в аду», который снят при непосредственном участии бизнесмена рассказывает о бойцах военного подразделения и участии в спецоперации на Украине. Патриотическая картина, по замыслу создателей, должна была сыграть мотивирующую роль, сподвигнуть людей участвовать в мобилизации, вступать в добровольнические отряды и ЧВК «Вагнер».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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