Беглов наплевал на всех патриотов – эксперт о запрете показа фильма Пригожина «Лучшие в аду»

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в комментарии РИА «Новый День» озвучил возможные причины решения губернатора Петербурга Александра Беглова помешать предпремьерному показу фильма «Лучшие в аду». Он отметил, что градоначальник таким образом «наплевал» на интересы всех патриотически настроенных россиян.

Простаков напомнил о прошлых примерах антипатриотичных действий Беглова. Градоначальник ранее запрещал выступление «Ленинграда» в финале Суперкубка, поставив вместо коллектива группу «Би-2», которые ранее выступали с критикой спецоперации. Запретом фильма бизнесмена Евгения Пригожина Беглов наплевал на патриотов и патриотический кинематограф, уверен эксперт.

«Губернатор Беглов по-видимому решил наплевать на всех патриотов. По-другому объяснить его действия нельзя. Сначала его просили не выставлять БИ-2 на «Зенит-арену». Наплевал. Потом просили не закрывать патриотическую выставку про Донбасс. Наплевал. Теперь он решил наплевать и на патриотический кинематограф. Пригожин вступился за журналистов, перенес показ. Но давайте честно. В каком нормальном российском городе губернатор или мэр вообще позволили себе такое? Создается ощущение, что ему роднее Азербайджан, чем Россия. Там бы фильмы патриотические отменять не стал. Здесь же он сам себе царь и пытается делать как ему хочется. Не нравятся защитники России из «ЧВК Вагнера», так давайте им нагадим», – заявил Простаков.

Вечером вторника, 4 октября, в петербургском кинотеатре «Родина» должен был состояться предпремьерный показ патриотического фильма «Лучшие в аду». Его авторами выступают бизнесмен Евгений Пригожин и погибший в ходе СВО Алексей Нагин. Однако в предоставлении площадки было отказано. СМИ сообщают, что это произошло по личному указанию Беглова. В итоге показ состоялся, но уже в другом месте.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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