Пресс-служба «Конкорда» разъяснила ситуацию со срывом показа фильма Пригожина «Лучшие в аду»

Администрация кинотеатра «Родина» в день премьеры патриотического фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду» заявила о невозможности проведения показа киноленты с участием журналистов. Комментарий по ситуации разместила пресс-служба компании «Конкорд».

Во вторник, 4 октября, в кинотеатре «Родина» должен был состояться предпремьерный показ фильма «Лучшие в аду», рассказывающий о подвигах бойцов ЧВК «Вагнер». Однако сеанс был отменен за несколько часов, хотя были проданы все билеты. Мероприятие также должны были посетить местные журналисты.

Пресс-служба «Конкорда», комментируя инцидент с «Родиной», подчеркивает, что администрация кинотеатра незадолго до отмены подтвердила готовность провести мероприятие. В последний момент представители кинотеатра заявили, что не готовы устраивать сеанс при участии журналистов. В итоге просмотр был отменен и вынужденно перенесен в другой кинотеатр.

«Показ был запланирован на 4 октября в 18.00 в кинотеатре «Родина», на что администрация вышеуказанного киноцентра согласилась. В день премьеры представители «Родины» связались с нами и уведомили о том, что мероприятие с участием прессы невозможно, так как оно требует согласования с городской администраций. В связи с этим показ в срочном порядке был перенесен в кинотеатр «Формула кино» (ТРЦ «Галерея»). Ранее с подобными ограничениями мы не сталкивались и находимся в глубоком недоумении от сложившейся ситуации», – сообщает пресс-служба «Конкорда».

СМИ ранее писали, что причиной срыва предпремьерного показа может являться неприязнь Александра Беглова к Евгению Пригожину из-за критики в адрес губернатора со стороны предпринимателя. Градоначальник запретил показ фильма. Эксперты, комментируя ситуацию, подчеркнули, что запрет патриотического кино в текущей ситуации – крайне непопулярная мера, которая не пойдет на пользу имиджу губернатора. Вскоре стало известно о падении медиарейтингов Беглова на фоне скандала с запретом «Лучших в аду».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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