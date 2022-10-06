Смольный решил, что петербуржцам не положено знать о мобилизации и альтернативной службе

Санкт-Петербург, Октябрь 06 (Новый День, Екатерина Попова) – Запутавшиеся в правилах и критериях проведения мобилизации в Петербурге горожане через СМИ обратились к губернатору Александру Беглову с вопросами. Однако Смольный ограничился стандартной отпиской с телефонным номером «122».

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова ответила отпиской на вопросы жителей города о частичной мобилизации в Северной столице, переданной СМИ.

У Смольного спросили, в частности, о сроках частичной мобилизации и альтернативной службе. Ни на один из поставленных вопросов чиновники не ответили, предоставив вместо этого стандартную отписку.

Кратко говоря, в администрации рекомендовали петербуржцам в любой непонятной ситуации писать чат-боту Смольного в телеграм-канале и звонить по телефону 122. Раскрывать сроки частичной мобилизации и рассказывать об альтернативной службе чиновники отказались.

Причем, если в начале ответа на запрос говорится, что в Санкт-Петербурге за частичную мобилизацию отвечает губернатор Александр Беглов, то в конце уже заявляется, что отдельные вопросы не находятся в компетенции Смольного.

Напомним, источники ранее сообщали, что частичная мобилизация в Санкт-Петербурге продлится до 10 октября.

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