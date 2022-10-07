Житель Санкт-Петербурга нашел человеческую ногу

Житель Санкт-Петербурга сделал жуткую находку, он обнаружил разложившуюся человеческую ногу. Правоохранительные органы проводят проверку.

43-летний мужчина увидел подозрительный предмет за гаражами на Караваевской улице в Невском районе города. Он сразу же обратился в полицию.

На место прибыли оперативники и криминалисты, которые действительно обнаружили скелетированные останки, предположительно, берцовую кость. Конечность отправили на экспертизу.

По факту произошедшего проводится проверка. Дальнейшие процессуальные решения будут приняты по результатам судмедэкспертизы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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