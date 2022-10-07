Это еще снег не выпал. Жители Шушар тратят на дорогу по три часа из-за ремонтных работ

Жители поселка Шушары Санкт-Петербурга тратят на дорогу по три часа в одну сторону из-за ремонта Московского шоссе. Горожане отмечают нерациональный подход администрации города к ремонту улиц, а также отсутствие изменений в работе общественного транспорта, способных скомпенсировать неудобства.

Об увеличении времени в пути сообщила петербурженка Ирина, пожаловавшись на странице Комитета по транспорту. По ее словам, ежедневная дорога с работы занимает до трех часов. При этом городские службы не спешат проводить ремонтные работы, отмечает женщина, хотя асфальт уже сняли. Уже сейчас, отмечает Ирина, на дорогах глухие пробки, а если выпадет снег, путь до дома будет отнимать еще больше времени.

Источник: страница Комитета по транспорту Санкт-Петербурга в соцсети «Вконтакте»

Прошлая зима действительно сопровождалась транспортными проблемами, особенно ярко проявившихся на Московском шоссе. Из-за несвоевременной уборки снега на дороге по направлению к Шушарам то и дело возникали многочасовые пробки, самая крупная из которых длилась более суток. Горожане выходили из транспорта и шли пешком по снегу, а владельцы собственного транспорта ночевали в машинах.

Шушары – густозаселенный район, где проживает много молодых семей с детьми. Однако правительство Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым не может обеспечить жителей поселка необходимой инфраструктурой. Примечательно, что даже долгожданная станция метро оказалась на значительном удалении от жилых кварталов, что вызвало недоумение у населения.

Ранее сообщалось о предстоящем ремонте на пересечении КАД и Софийской улицы. В связи с дорожными работами движение частично перекроют на месяц, что, по мнению петербуржцев, приведет к серьезным заторам. Горожане недоумевают, почему участок не ремонтировали летом, когда дорожное движение менее интенсивно, а погодные условия более подходящие.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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