«Динамичное развитие», которого нет: большая часть проблем василеостровского намыва до сих пор не решена

Петербургские власти сообщают о динамичном и комплексном развитии намывных территорий Васильевского острова. В новых жилых кварталах заработал детский сад, также объявлен конкурс на строительство дорожной сети. При этом по планам, которые были озвучены ранее, к 2024 году на намыве должны были появиться 7 школ, 14 детских садов и 9 врачебных кабинетов. На сегодня данных объектов не замечено даже в стадии проектирования. Однако уже готовится очередная жилая застройка. Возмущенные жители василеостровского района намерены обратиться к президенту Владимиру Путину в день его рождения.

На более чем 15 тыс. жильцов новостроек на южном намыве Васильевского острова приходится один детский сад на 140 воспитанников. До сих пор нет и полноценной дорожной сети, рекреационных зон и прочего. Однако это не мешает властям называть район «активно развивающимся».

Социальные объекты, действительно, собираются строить. Однако не к следующему году, как обещали прежде, а в рамках расширения намыва на север. Школы и сады запланированы для жильцов тех кварталов, которые построят на искусственной суше. В это время новоселам южного намыва приходится буквально жить на стройке. Горожане выкладывают видео с настоящими песчаными бурями – густые желтые тучи несет ветром прямо в окна квартир. Также на намыве обнаружены сточные трубы, из-за сливов нормативы по мутности воды превышены в несколько раз.

Жильцы упрекают застройщика в пренебрежении множеством законов. Стройка идет даже ночью, нарушая общественный покой, она загрязняет окружающую среду и воду. Также активисты получили от федерального Росприроднадзора письмо, из которого следует, что разрешения на объекты капитального строительства и гидротехнических сооружений у застройщика нет.

Главный момент состоит в том, что стройка не гарантирует улучшение жизни для жителей южного намыва. Повода верить очередным обещаниям застройщика и чиновников нет, ведь прежние так и не были выполнены. Однако в Смольном от намыва отказываться не собираются, называя его «суровой правдой жизни». И даже заверяют, что для северной части разработана более совершенная концепция.

На сегодня в городе действительно не дают ход строительству жилья без социальных объектов, за этим следит градостроительная комиссия. Застройщики также показывают, что спроектировать намывную территорию с полной инфраструктурой вполне реально, было бы желание. Так, несколько лет назад компания Zinger Development представила концепцию футуристического экоквартала на намывном острове. Проект предполагал не просто застройку, а именно создание комфортной городской среды.

«Залив островов» – это участок искусственной суши, который предлагали намыть в акватории Невской губы и соединить с материком подземным тоннелем. Таким образом должна была решиться проблема земельных участков в городском центре. На острове запроектированы жилые кварталы, деловая и коммерческая застройка, а также социальные, спортивные и медицинские объекты, общественные пространства и сеть экологичного транспорта. Экологии в проекте уделено основное внимание: предусмотрено применение энергосберегающих технологий и озеленение, проведены исследования влияния объекта на акваторию. Учеными из ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева подтверждена безопасность проекта.

С экоэкспертизой северного намыва Васильевского острова оказалось все не так просто. Активисты собрали средства на собственную проверку, и независимые эксперты обнаружили в проекте недоработки. Однако стройка все еще продолжается. Отчаявшись добиться правды «на местах», жильцы развернули акцию «Телеграмма в Кремль». Как стало известно, в свой юбилей глава государства посетит Северную столицу с визитом. С 7 по 9 октября жители намыва собираются направить президенту обращения с жалобами на незаконное расширение намыва.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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