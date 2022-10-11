Эрмитаж при Пиотровском превращается в центр антипатриотических настроений

Государственный Эрмитаж под руководством Михаила Пиотровского стал местом пребывания людей, выступающих против частичной мобилизации и специальной военной операции в целом. По мнению ряда источников, каждый второй сотрудник музея желает покинуть Россию.

Об этом во вторник, 11 октября, сообщает телеграм-канал «Главный политический». Как уточняют авторы паблика, антипатриотические настроения в Эрмитаже якобы достигли таких масштабов, что отдельные личности, занимающие главенствующие должности в музее, в спешном порядке покидают не только занимаемые посты, но и Россию.

В качестве примера приводится российский искусствовед, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, который ранее объявил о завершении своей деятельности в музее и других российских проектах из-за «пацифистской позиции».

«В целом подобные настроения высказывает каждый второй сотрудник и в обозримом будущем хотел бы покинуть «страну-агрессора». Складывается впечатление, что в государственном учреждении не только не проводят разъяснение по ситуации для своего персонала, но культивируют пораженческие и оппозиционные настроения», – цитирует мнение источника канал «Главный политический».

Напомним, с 1992 года Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге возглавляет Михаил Пиотровский, продолжая семейную традицию «хранителей» музея. До него должность директора учреждения занимал его отец Борис Борисович Пиотровский. Как писали СМИ, Михаил Борисович, возможно, уже пытается принять меры по передаче своего поста сыну – вице-губернатору Борису Пиотровскому.

На фоне череды скандалов, в том числе и коррупционного характера, в центре которых оказывался и сам Михаил Пиотровский, а также соратники действующего губернатора Александра Беглова, жители Северной столицы не сомневаются, что должность директора Эрмитажа, скорее всего, так и будет передана «по наследству». По мнению горожан, при губернаторе Беглове «кумовство» превратило государственную службу в Санкт-Петербурге в современную форму «феодализма».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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