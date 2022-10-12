Дайте денег нам на форт: в Петербурге ищут средства для реконструкции исторических укреплений в Кронштадте Форт отдали предпринимателю по программе льготной аренды «Рубль за метр», теперь он ищет инвесторов через «Авито»

На площадке по продаже личного имущества обнаружились необычные объявления. Предприниматель предлагает участки на территории 6-го Северного форта в Кронштадте под элитный развлекательный комплекс или бомбоубежище. Однако продать объект нельзя, так как он имеет историческую ценность. С помощью объявлений хотят привлечь инвесторов.

Петербургская программа льготной аренды аварийных объектов культурного наследия снова дала сбой. Предприниматель, получивший исторический объект в Кронштадте, ищет средства на его реконструкцию. В объявлении потенциальным инвесторам предлагают вложиться в создание элитной зоны отдыха с яхт-клубом, зоопарком, вертолетной площадкой, бассейном и так далее. На реализацию проекта «Частный остров» нужно 1,2 млрд рублей, но это только на проектные и изыскательские работы.

Согласно данным «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» 6-й Северный форт построен в Кронштадте в 1855-1856 годах. С 1990 года он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2001-м признан объектом культурного наследия федерального значения. Однако в 2018 году был снят с охраны, чем тут же воспользовались мародеры. С территории вывезли пушки, отлитые при императоре Александре II, а также паровой кран. Вандалы похитили около 24 тонн исторического наследия страны.

Пока предприимчивые граждане вывозили с неохраняемого памятника предметы XIX века, аварийный форт внесли в программу льготной аренды «Рубль за метр». В начале текущего года объект получила компания «Реновация Девелопмент». Напомним, что программа предполагает восстановление разрушенного ОКН. После чего инвестор может приспособить объект под собственные цели и извлекать прибыль. Арендная плата будет снижена до 1 рубля за квадратный метр. Однако первоначальная концепция реконструкции 6-го форта оказалась под угрозой.

«На это был инвестор, но в феврале он «отвалился». У нас есть свои деньги, но только на гостиницу. На остальное нужны вложения инвестора. Ищем либо одного крупного, либо троих поменьше. Один может заниматься яхтами, второй – спа-комплексом, третий – отелем», – объяснил представитель девелопера.

Известия не обрадовали градозащитную общественность. Активисты и ранее отмечали трудности в реализации программы «Рубль за метр» в Петербурге. До текущего года инвесторов по ней удалось найти только для нескольких объектов. При этом выполнил свои обязательства пока один. Остальные жаловались, что усилия не оправдывают ожидания. Вместо поддержки бизнес упирается в сложности с согласованием работ и огромные траты.

В новом году поиск инвесторов для аварийных ОКН ведется динамичнее. Так, были проведены торги по одному из крупных и перспективных лотов – Конюшенному ведомству. Ранее на протяжении 10 лет его пытались реконструировать по концессии. Однако первый проект заморозили, а после в Смольном не смогли определиться с новым и свернули публичное обсуждение вопроса. При этом на объект претендовало несколько крупных опытных компаний.

За это время здание пришло в аварийное состояние, поэтому его включили в программу льготной аренды. Аукцион выиграла московская компания ООО «Бахчасарай». По мнению экспертов, через владельцев фирма может быть связана с крупным столичным девелопером ГК «Киевская площадь». Однако сама компания небольшая, согласно документам, не имеет опыта работы с ОКН и занимается продажей продуктов и напитков. Ее компетентность вызвала сомнения у градозащиты. Как и то, что в профильных комитетах Смольного будущее назначение Конюшенного определили, как «любую коммерцию».

Город уже не раз критиковали за неспособность качественно подбирать инвесторов. Эксперты по строительству в свою очередь отмечали, что бизнес предпочитает покупать исторические здания, а не брать в аренду, так как получает при этом больше гарантий.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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