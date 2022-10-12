На площадке по продаже личного имущества обнаружились необычные объявления. Предприниматель предлагает участки на территории 6-го Северного форта в Кронштадте под элитный развлекательный комплекс или бомбоубежище. Однако продать объект нельзя, так как он имеет историческую ценность. С помощью объявлений хотят привлечь инвесторов.
Петербургская программа льготной аренды аварийных объектов культурного наследия снова дала сбой. Предприниматель, получивший исторический объект в Кронштадте, ищет средства на его реконструкцию. В объявлении потенциальным инвесторам предлагают вложиться в создание элитной зоны отдыха с яхт-клубом, зоопарком, вертолетной площадкой, бассейном и так далее. На реализацию проекта «Частный остров» нужно 1,2 млрд рублей, но это только на проектные и изыскательские работы.
Согласно данным «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» 6-й Северный форт построен в Кронштадте в 1855-1856 годах. С 1990 года он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2001-м признан объектом культурного наследия федерального значения. Однако в 2018 году был снят с охраны, чем тут же воспользовались мародеры. С территории вывезли пушки, отлитые при императоре Александре II, а также паровой кран. Вандалы похитили около 24 тонн исторического наследия страны.
Пока предприимчивые граждане вывозили с неохраняемого памятника предметы XIX века, аварийный форт внесли в программу льготной аренды «Рубль за метр». В начале текущего года объект получила компания «Реновация Девелопмент». Напомним, что программа предполагает восстановление разрушенного ОКН. После чего инвестор может приспособить объект под собственные цели и извлекать прибыль. Арендная плата будет снижена до 1 рубля за квадратный метр. Однако первоначальная концепция реконструкции 6-го форта оказалась под угрозой.
«На это был инвестор, но в феврале он «отвалился». У нас есть свои деньги, но только на гостиницу. На остальное нужны вложения инвестора. Ищем либо одного крупного, либо троих поменьше. Один может заниматься яхтами, второй – спа-комплексом, третий – отелем», – объяснил представитель девелопера.
Известия не обрадовали градозащитную общественность. Активисты и ранее отмечали трудности в реализации программы «Рубль за метр» в Петербурге. До текущего года инвесторов по ней удалось найти только для нескольких объектов. При этом выполнил свои обязательства пока один. Остальные жаловались, что усилия не оправдывают ожидания. Вместо поддержки бизнес упирается в сложности с согласованием работ и огромные траты.
В новом году поиск инвесторов для аварийных ОКН ведется динамичнее. Так, были проведены торги по одному из крупных и перспективных лотов – Конюшенному ведомству. Ранее на протяжении 10 лет его пытались реконструировать по концессии. Однако первый проект заморозили, а после в Смольном не смогли определиться с новым и свернули публичное обсуждение вопроса. При этом на объект претендовало несколько крупных опытных компаний.
За это время здание пришло в аварийное состояние, поэтому его включили в программу льготной аренды. Аукцион выиграла московская компания ООО «Бахчасарай». По мнению экспертов, через владельцев фирма может быть связана с крупным столичным девелопером ГК «Киевская площадь». Однако сама компания небольшая, согласно документам, не имеет опыта работы с ОКН и занимается продажей продуктов и напитков. Ее компетентность вызвала сомнения у градозащиты. Как и то, что в профильных комитетах Смольного будущее назначение Конюшенного определили, как «любую коммерцию».
Город уже не раз критиковали за неспособность качественно подбирать инвесторов. Эксперты по строительству в свою очередь отмечали, что бизнес предпочитает покупать исторические здания, а не брать в аренду, так как получает при этом больше гарантий.
Санкт-Петербург, Екатерина Попова
© 2022, РИА «Новый День»
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